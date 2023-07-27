В Вологодской области усилили контроль за птицефабриками из-за вспышки птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа в Вологодской области усилили контроль за птицефабриками.

25 июля областное правительство на заседании специальной комиссии приняло решение о введении карантина в радиусе в 10 км от фабрики, расположенной в Череповецком районе. На этой территории будет изъято и уничтожено всё поголовье птицы, пишет НСН. Под карантин попали 36 деревень.

Первый заместитель руководителя администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин заявил, что в оказавшихся в зоне карантина деревнях запрещен выгул домашней птицы на улице. Также рекомендуется вакцинация и наблюдение. У каждого хозяина уточняется размер поголовья кур, сообщает «Газета.Ru».

Очагом заражения признали местную Малечкинскую птицефабрику. Ее сразу закрыли и приступили к уничтожению поголовья. Всего специалисты ликвидируют 493 тыс. птиц, сообщает телеканал «360».

«Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет», — приводит слова замгубернатора области Михаила Глазкова сайт kp.ru.

По его мнению, инфекцию на территорию Череповецкого района могли занести перелетные птицы. Для предотвращения ее распространения на границе угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведется досмотр и дезинфекция транспорта.

19 июля в туристической Териберке объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Болезнь обнаружили у сизых чаек. Падеж птиц зафиксировали вдоль береговой линии. Специалисты постоянно проводят дезинфекцию мест обнаружения мертвых птиц, отмечает телеканал «Звезда».

В конце июня очаг птичьего гриппа выявили в поселке Юрьевец Нижегородской области. На острове реки Оки в километре от поселка были обнаружены мертвые чайки, пишет RT. По результатам экспертизы было выявлено наличие в останках вируса гриппа А субтипа Н5 (птичий грипп).