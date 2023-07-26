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В работу поступил сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Variety: поступил в работу сиквел не вышедшего мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
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Фото: Paramount Pictures
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Студии Paramount Pictures и Nickelodeon Movies разрабатывают продолжение мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Об этом 26 июля рассказал в интервью порталу Variety генеральный директор студий Брайан Робинс.

По его словам, мультфильм «Черепашки-ниндзя: Беспредел мутантов» выйдет на широкий экран 2 августа. Робинс настолько уверен в успехе нового проекта, что рассказал журналистам о начатой работе над его продолжением.

Кроме того, Paramount и Nickelodeon также выпустят два сезона мультипликационного сериала, которые послужат «мостом» между первой и второй частью мультфильма.

Продюсером сиквела выступит компания Point Grey Pictures, а режиссером — Джефф Роу, который поставил и первую часть.

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