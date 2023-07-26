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СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже

Bild: муж Меркель оставил ее мокнуть под дождем на открытии фестиваля в Байройте
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Муж экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр развернул зонт только над собой, оставив жену под дождем перед началом музыкального фестиваля Вагнера в баварском Байройте. Об этом 16 июля пишут журналисты издания Bild.

Издание опубликовало фотографии, на которых известные политики со спутниками идут от машин до входа в театр. При этом муж Меркель Иоахим Зауэр и вице-президент Сьёдар Хьюберт Айвагнер держали зонт только над своими головами, хотя шли вместе с женами.

По замечанию журналистов, другие знаменитые гости «проявили больше галантности в отношении своих спутниц».

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Ранее, 4 мая, обозреватель американского военного журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт назвал жену президента США Джо Байдена Джилл настоящим президентом Соединенных Штатов Америки, потому что она обладает большим влиянием на своего супруга.

Отмечалось, что супруга президента США часто присутствует на его встречах в Белом доме, слушает вместе с ним доклады и задает вопросы. Журналисты отметили, что вероятно, именно она является настоящей силой, стоящей за троном.

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