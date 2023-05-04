Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области
Мир
В сенате США предупредили о миграционных проблемах из-за отмены ограничений COVID-19
Мир
WP сообщила о возможном предъявлении обвинения сыну Байдена
Мир
Белый дом назвал падение ВВП на 6,1% следствием затяжного дефолта в США
Происшествия
В Якутске ликвидировали пожар рядом с Домом правительства республики
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Наука и техника
Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос
Политика
Посол РФ в США указал на право Москвы в любое время ответить на атаку Киева на Кремль
Мир
СМИ назвали Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа
Армия
Минобороны опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72Б3
Армия
Артиллерийские подразделения ВДВ России разбили опорный пункт ВСУ
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне
Мир
Посольство США на Украине предупредило граждан об угрозе ракетных ударов

СМИ назвали Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа

19FortyFive назвал Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа
0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена американского лидера Джо Байдена, по сути, является первой женщиной — президентом США, поскольку она обладает большим влиянием на своего супруга. На это указал 1 мая обозреватель американского военного журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.

«На самом деле, учитывая немощь президента Джо Байдена, очевидно, что всем руководит его жена. Безусловно, Джилл Байден оказывает значительное влияние на события, с которыми приходится бороться ее мужу», — написал Вейхерт.

Ссылаясь на неназванный источник в администрации Байдена, он отметил, что супруга президента США часто присутствует на его встречах в Белом доме, слушает вместе с ним доклады и задает вопросы, передает «Газета.Ru».

«Доктор Джилл всегда находится в комнате со своим мужем. Она является ведущим собеседником сотрудников Белого дома всякий раз, когда возникает проблема, требующая участия ее мужа-президента», — отметил обозреватель.

При этом жена Байдена является не просто «рупором». По словам Вейхерта, она, «вероятно, — настоящая сила, стоящая за троном».

«Она не озвучивает решения. Но она находится в комнате, формируя беседу и эффективно следя за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется», — указал автор статьи.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

В марте Джилл Байден заявляла, что ее супруг не нуждается в проверке своих умственных способностей. По ее словам, у главы государства действительно крайне напряженный график, однако ее супруг справляется со своими обязанностями. Так она отреагировала на предположение американского журналиста Такера Карлсона о том, что частые оговорки президента могут указывать на нехватку умственных сил Байдена.

В феврале бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон назвал угрозой для США состояние Байдена. Из-за «снижения когнитивных функций» американского президента могут «погибнуть люди», отметил он.

В том же месяце старший редактор портала 19FortyFive Харрисон Касс указывал, что речь и коммуникативные способности, вероятно, являются большими слабыми сторонами действующего американского лидера.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения среди американцев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023