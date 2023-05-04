СМИ назвали Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа

Жена американского лидера Джо Байдена, по сути, является первой женщиной — президентом США, поскольку она обладает большим влиянием на своего супруга. На это указал 1 мая обозреватель американского военного журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.

«На самом деле, учитывая немощь президента Джо Байдена, очевидно, что всем руководит его жена. Безусловно, Джилл Байден оказывает значительное влияние на события, с которыми приходится бороться ее мужу», — написал Вейхерт.

Ссылаясь на неназванный источник в администрации Байдена, он отметил, что супруга президента США часто присутствует на его встречах в Белом доме, слушает вместе с ним доклады и задает вопросы, передает «Газета.Ru».

«Доктор Джилл всегда находится в комнате со своим мужем. Она является ведущим собеседником сотрудников Белого дома всякий раз, когда возникает проблема, требующая участия ее мужа-президента», — отметил обозреватель.

При этом жена Байдена является не просто «рупором». По словам Вейхерта, она, «вероятно, — настоящая сила, стоящая за троном».

«Она не озвучивает решения. Но она находится в комнате, формируя беседу и эффективно следя за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется», — указал автор статьи.

В марте Джилл Байден заявляла, что ее супруг не нуждается в проверке своих умственных способностей. По ее словам, у главы государства действительно крайне напряженный график, однако ее супруг справляется со своими обязанностями. Так она отреагировала на предположение американского журналиста Такера Карлсона о том, что частые оговорки президента могут указывать на нехватку умственных сил Байдена.

В феврале бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон назвал угрозой для США состояние Байдена. Из-за «снижения когнитивных функций» американского президента могут «погибнуть люди», отметил он.

В том же месяце старший редактор портала 19FortyFive Харрисон Касс указывал, что речь и коммуникативные способности, вероятно, являются большими слабыми сторонами действующего американского лидера.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения среди американцев.