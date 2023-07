Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом 26 июля сообщила газета The Irish Times.

Причины ее смерти не раскрываются.

О’Коннор за свою карьеру записала 10 студийных сольных альбомов. Второй из них, выпущенный в 1990 году I Do Not Want What I Haven't Got, занял первые места в чартах нескольких стран. Также хит-парады возглавляла выпущенная на нем песня Nothing Compares 2 U.

Певица также была известна своим активизмом. В 1992 году она в прямом эфире порвала фотографию папы Иоанна Павла II, протестуя против насилия к детям, после чего подверглась остракизму со стороны общественности. Также О’Коннор регулярно брила голову в знак протеста против стереотипов о женщинах.

В 2017 году О’Коннор поменяла имя на Магду Давитт. Через год она приняла ислам и стала известна как Шухада Садакат. В 2021-м певица объявила о планах выпустить 11-й альбом No Veteran Dies Alone, который так и не вышел в свет.

У О’Коннор осталось трое детей. Ее четвертый ребенок, сын Шейн, покончил с собой 7 января 2022 года, после певица сама попыталась свести счеты с жизнью.