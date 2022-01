Певица Шинейд О'Коннор попала в больницу спустя неделю после смерти сына

Ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила, что ее госпитализировали. Артистка попала в больницу спустя неделю после того, как ее 17-летний сын Шейн свел счеты с жизнью. Об этом она написала в пятницу, 14 января, в Twitter.

«Я в сопровождении полицейских еду в больницу. Мне жаль, что я вызвала у всех беспокойство. Я потеряна без своего ребенка, и я ненавижу себя. Больница может мне помочь на некоторое время. Но я собираюсь найти Шейна. Это всего лишь отсрочка», — написала певица в Twitter.

После смерти сына певица неоднократно писала в Twitter, что планирует «последовать за ребенком», так как без него не представляет жизни.

«Нет смысла жить без него. Всё, к чему я прикасаюсь, я разрушаю <...> Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я плохой человек. А вы все думаете, что я хорошая только потому, что умею петь», — написала ранее певица.

По данным СМИ, в августе 2017 года певица в слезах сообщила поклонникам в Facebook, что страдает биполярным расстройством. Осенью того же года стало известно, что певица официально сменила имя на Магду Давитт. В 2018 году она объявила о принятии ислама.

Шинейд О'Коннор родилась 8 декабря 1966 года. Была замужем четыре раза. Кроме Шейна у певицы есть еще два сына и одна дочь.

В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.