Синоптик спрогнозировал ливень в выходные в Москве

В субботу в Москве пройдет ливень, а в воскресенье ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура в эти дни составит +21 градус, рассказал «Известиям» 27 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«В субботу, 29 июля, в столице выпадут обильные осадки, а температура достигнет +21. Скорость ветра с утра составит 2,5 м/с, а вечером — 2,9 м/с. В воскресенье, 30 июля, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +16, днем она поднимется до +21, а вечером опустится до +19», — рассказал Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные, по его словам, можно ждать в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске и Перми — здесь температура воздуха прогреется до +30…+33.

Наиболее прохладными выходные, как отметил синоптик, станут для жителей Воронежа, Красноярска, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура не превысит +21…+24.

Накануне, 26 июля, в Москве за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы. Известия» показали кадры обрушившихся на столицу ливневых дождей. Из-за тропического ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах. Сильный дождь местами сопровождался порывами ветра. В некоторых районах Москвы оказались подтоплены трассы.