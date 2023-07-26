БК «Тамбов» обзавелся новым нападающим

Нападающий Михаил Малейко пополнил состав баскетбольного клуба «Тамбов». Ранее он уже защищал цвета команды, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» в среду, 26 июля.

Форвард играл за «волков» в сезонах 2020/21 и 2021/22. В прошлом сезоне 27-летний баскетболист выступал за «Химки». Также игрок привлекался в юношеские сборные России и больше всего времени провел в рядах ЦСКА.

Ранее в июне сообщалось, что чемпион Европы по баскетболу Сергей Моня завершил карьеру. Форварду петербургского «Зенита» исполнилось 40 лет.