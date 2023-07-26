Делегации стран Африки прибывают в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге встречают делегации из Африки. В Россию прибыли министры иностранных дел Уганды, Анголы, Конго, Сейшельских островов. Всего ожидается приезд 17 делегаций. 27 и 28 июля в Петербурге состоится второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, передает телеканал «Известия». Мероприятие, как и в прошлый раз, пройдет под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.