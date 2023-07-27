Ценный напиток: пиво приблизилось к возвращению на футбольные стадионы

Государственная дума 25 июля одобрила снятие запрета на продажу пива внутри футбольных стадионов, правительству рекомендовано ускорить внесение поправок. Болельщики новость восприняли с оптимизмом, хотя рассчитывать на возвращение уже в этом сезоне не стоит. Продажа пенного напитка на спортивных аренах, запрещенная там с 2005 года, способна помочь клубам увеличить посещаемость. Но если говорить про заработки, то на реализации пива команды вряд ли заработают больше 20 млн рублей за сезон, считают эксперты.

Чем быстрее, тем лучше

До 2005 года пиво на стадионах продавалось свободно. В 2002 году погромы в Москве после матча ЧМ России и Японии приблизили ситуацию к запрету. Через два года рекламу пива серьезно ограничили: ролики убрали из утренних и дневных эфиров на ТВ и стадионах, а с 1 января 2005-го вступил в силу закон, запрещающий продажу пива на территории всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и его употребление рядом со стадионами (в близлежащих магазинах алкоголь перестают продавать за несколько часов до матча и несколько часов после).

Еще через три года Москва приняла финал Лиги чемпионов, и возникла странная ситуация: во время игры по просьбе УЕФА реклама пива в «Лужниках» все-таки была, при этом РФС был оштрафован Федеральной антимонопольной службой за незаконное размещение рекламы. Также пиво на стадионах продавалось во время проведения турниров ФИФА и УЕФА на территории России — Кубка Конфедераций – 2017, ЧМ-2018, Евро-2020.

Споры о возвращении пива на стадионы и для внутреннего чемпионата ведутся уже больше 10 лет, но на законодательном уровне вопрос постоянно откладывался.

В начале июля глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что осенью у законопроекта есть высокие шансы успешно пройти второе чтение. А 25 июля Госдума РФ приняла на пленарном заседании проект относительно ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива внутри стадионов.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации инициировать разработку отдельного национального проекта «Спорт России» на период 2025–2030 годов, завершить разработку проекта федерального закона, направленного на правовое обеспечение функционирования государственной информационной системы «Физическая культура и спорт», ускорить его внесение в Государственную думу», — цитирует проект РИА «Новости».

При этом о точных сроках возвращения пива на стадионы говорить пока рано. Вряд ли это случится по ходу недавно стартовавшего сезона-2023/24.

— За возвращение пива на стадионы выступило всё футбольное сообщество, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» президент РПЛ Александр Алаев. — Надеемся, что после рекомендаций правительству со стороны Госдумы процесс пойдет гораздо быстрее. Теперь надо просто всё правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше. При этом не надо питать иллюзий, что пиво вернется на стадионы и они будут битком. Это просто один из многих инструментов, который помогает работать с аудиторией.

Ранее в интервью «Известиям» Алаев заявил, что в этом сезоне перед РПЛ стоит задача повысить среднюю посещаемость матчей до 17 тыс. зрителей.

Вопрос возвращения пива на стадионы давно назрел. Какую-то мотивацию о его запрете можно было найти в 1990-х, начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов. Тогда прослеживалась логика — чуть снизить градус агрессии отменой продажи пива. Но с тех пор многое изменилось. И атмосфера на футболе в том числе. Ни драк, ни скандалов.

В апреле гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин еще раз напомнил статистику чемпионата мира в России, на аренах которого янтарное продавалось: 3 млн человек выпивали пенный напиток на стадионах, 7 млн — в фaн-зонах. Эксцессов — ноль.

Пить или не пить

В условиях резкого снижения посещаемости в РПЛ надо цепляться за любую возможность сделать поход на футбол более популярным, считают эксперты. И возможность выпить пива при просмотре матча с трибуны, очевидно, станет дополнительным аргументом для покупки билета. При этом о каких-то серьезных поступлениях в бюджет речи пока не идет.

— Это несущественный доход для клубов РПЛ, — сказал «Известиям» бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. — В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тыс. Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей.

Согласен с Мележиковым и многолетний президент ЦСКА Евгений Гинер. Он считает, что его клуб заработает на пиве еще меньше.

— Забудьте по финансовую часть, — сказал функционер журналистам. — Клуб в сезон может получить 10–12 млн рублей. При наших бюджетах в $100 млн. Вопрос в другом. [Максим] Митрофанов (генеральный секретарь РФС. — «Известия») отметил: косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Там это можно, это же не стадион. <...> Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше? Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить.

При этом, если пиво вновь разрешат рекламировать на спортивных объектах и на ТВ, это станет более серьезной статьей доходов. В этом заинтересованы и другие виды спорта.

— Единая лига ВТБ поддерживает этот закон, — рассказывала «Спорт-Экспрессу» генеральный директор баскетбольного турнира Илона Корстин. — Мы сейчас говорим о продаже пива. В нашем случае вопрос достаточно сложный, так как доход будут получать арены, а не клубы. Нас больше интересует реклама пива. Мы сможем проработать требования о безопасности и внедрить их, чтобы участвовать в этом законе и быть среди «иных видов спорта».

Если закон поможет привлечь финансирование в таком объеме, чтобы построить стадионы, которые принадлежали бы клубам, это бы помогло, добавила гендиректор Единой лиги ВТБ.