Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Мир
NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Политика
Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ

В московском метро замерили качество мобильной связи

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты проверили качество мобильной связи на всех линиях московского метро во время наибольшей нагрузки на сети операторов — в рабочие дни в утренние и вечерние часы пик. О результатах рассказала компания DMTEL.

Во время исследования, которое провели с 23 июня по 14 июля, оценивалась скорость загрузки данных из интернета и качество воспроизведения видео с сервиса YouTube.

По итогам замеров лучшие показатели оказались у МТС. Оператор набрал 796 баллов в рейтинге интегральных оценок качества мобильного интернета. В частности, компания получила самую высокую оценку качества загрузки данных из сети (359 баллов). Кроме того, на девяти линиях метро средние и предельные значения скорости загрузки данных у МТС лучше, чем у конкурентов.

«Мегафон» находится на второй позиции в общем рейтинге (792 балла). По качеству сервиса загрузки данных из интернета оператор отстает от лидера на один балл.

По качеству воспроизведения видео первое место занял «Билайн», МТС — второе, а «Мегафон» — третье.

В общем рейтинге «Билайн» оказался на третьей позиции с 722 баллами. Оператор уступает конкурентам по скоростным характеристикам загрузки данных (275 баллов).

«Теле2» занял четвертое место в общем списке, набрав 544 балла.

По словам авторов исследования, «все единые итоговые оценки ниже максимального значения (1000 баллов), что указывает на наличие в сети каждого оператора зон, где требуется улучшить качество услуг связи». В компании DMTEL также отметили, что на основе результатов исследования операторы могут планировать свои действия по совместному использованию сетевого оборудования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023