В московском метро замерили качество мобильной связи

Специалисты проверили качество мобильной связи на всех линиях московского метро во время наибольшей нагрузки на сети операторов — в рабочие дни в утренние и вечерние часы пик. О результатах рассказала компания DMTEL.

Во время исследования, которое провели с 23 июня по 14 июля, оценивалась скорость загрузки данных из интернета и качество воспроизведения видео с сервиса YouTube.

По итогам замеров лучшие показатели оказались у МТС. Оператор набрал 796 баллов в рейтинге интегральных оценок качества мобильного интернета. В частности, компания получила самую высокую оценку качества загрузки данных из сети (359 баллов). Кроме того, на девяти линиях метро средние и предельные значения скорости загрузки данных у МТС лучше, чем у конкурентов.

«Мегафон» находится на второй позиции в общем рейтинге (792 балла). По качеству сервиса загрузки данных из интернета оператор отстает от лидера на один балл.

По качеству воспроизведения видео первое место занял «Билайн», МТС — второе, а «Мегафон» — третье.

В общем рейтинге «Билайн» оказался на третьей позиции с 722 баллами. Оператор уступает конкурентам по скоростным характеристикам загрузки данных (275 баллов).

«Теле2» занял четвертое место в общем списке, набрав 544 балла.

По словам авторов исследования, «все единые итоговые оценки ниже максимального значения (1000 баллов), что указывает на наличие в сети каждого оператора зон, где требуется улучшить качество услуг связи». В компании DMTEL также отметили, что на основе результатов исследования операторы могут планировать свои действия по совместному использованию сетевого оборудования.