Срок расселения аварийного дома под Тюменью сократили на три года
Прокуратура Тюменского района через суд добилась сокращения срока расселения аварийного дома в поселке Московский. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проверка показала, что фактическое аварийное состояние практически всех конструктивных элементов данного дома может повлечь необратимые последствия как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц», — рассказали информагентству в надзорном ведомстве.
Изначально аварийное здание планировалось расселить до 31 декабря 2027 года. После вмешательства прокуратуры сроки были сдвинуты, теперь жильцов необходимо обеспечить новыми квартирами до 31 декабря 2024-го.
1 февраля 2023 года сообщалось, что общий объем финансирования программы расселения аварийного жилья в Тюменской области превысил 9,5 млрд рублей. В 2023 году в регионе завершат расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.