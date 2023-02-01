На расселение ветхого жилья в Тюменской области потратили 9,5 млрд рублей

Общий объем финансирования программы расселения аварийного жилья в Тюменской области превысил 9,5 млрд рублей. В 2023 году в регионе завершат расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

За четыре года благоустроенное жилье взамен старых квартир получили 8,64 тыс. человек, пишет портал «Наш город». Всего удалось расселить 139,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 96% от общего объема, включенного в проект.

Из Фонда содействия реформированию ЖКХ поступило порядка 1,5 млрд рублей. В 2023 году Тюменская область потратит 241 млн рублей.

По итогам 2022 года Тюменская область заняла лидирующую позицию в России по вводу жилья на душу населения. Всего построено 2,27 млн кв. м жилья, 41% от этой площади — индивидуальное строительство.