Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий

Государственная Дума 26 июля приняла закон, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц, за некоторыми исключениями.



Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод денег в пределах 30 млн рублей в месяц на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Также кредитным организациям запрещается ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы.



Комиссия сохранятся лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка. Кроме этого, банки будут бесплатно информировать об истечении вкладов граждан: срочных — не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств.



По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит без препятствий забрать или перевести деньги.



«Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — отметил он.



Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.



Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. В первом чтении законопроект запрещал банкам взимать комиссии за переводы в пределах 1,4 млн рублей в месяц. Во втором чтении сумму повысили до 30 млн рублей. При этом кредитным организациям запретили ограничивать размер или количество операций по данным переводам.

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая на уровне 1,25% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го — 1,75% от суммы операции, или 49 рублей минимум, а в банке «Открытие» за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. Комиссия там введена с марта этого года.

Кроме того, в апреле опрос аналитического центра НАФИ показал, что более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.