Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации
Авто
Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
Общество
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Мир
Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Общество
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Снаряд ВСУ прилетел на футбольное поле школы в Донецке

Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная Дума 26 июля приняла закон, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц, за некоторыми исключениями.

Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод денег в пределах 30 млн рублей в месяц на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Также кредитным организациям запрещается ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы.

Комиссия сохранятся лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка. Кроме этого, банки будут бесплатно информировать об истечении вкладов граждан: срочных — не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит без препятствий забрать или перевести деньги.

«Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — отметил он.

Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.

Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. В первом чтении законопроект запрещал банкам взимать комиссии за переводы в пределах 1,4 млн рублей в месяц. Во втором чтении сумму повысили до 30 млн рублей. При этом кредитным организациям запретили ограничивать размер или количество операций по данным переводам.

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая на уровне 1,25% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го — 1,75% от суммы операции, или 49 рублей минимум, а в банке «Открытие» за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. Комиссия там введена с марта этого года.

Перечисленное превосходство: лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 млн
За какие операции банки больше не смогут брать комиссии

Кроме того, в апреле опрос аналитического центра НАФИ показал, что более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023