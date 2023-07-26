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МВД РФ объявило в розыск украинского активиста и телеведущую

МВД объявило в розыск украинского активиста Друзенко и ведущую Мосейчук
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Фото: соцсети
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Украинский активист Геннадий Друзенко и телеведущая Наталья Мосейчук, являющаяся сотрудницей телеканала «1+1», объявлены в розыск Министерством внутренних дел (МВД) России. Как отмечается 26 июля в базе данных ведомства, в отношении граждан Украины открыто уголовное дело по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих.

Указано, что «Друзенко Геннадий Владимирович, украинец», родившийся в Киеве, и «Мосейчук Наталья Николаевна, украинка», родившаяся в Туркмении, в городе Теджен, разыскиваются по уголовной статье.

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Ранее, 21 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении Мосейчук и руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Друзенко по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие установило, что Мосейчук в эфире телеканала озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. К насилию в отношении пленных российских солдат призывал и Друзенко. Такое же указание он дал врачам мобильных госпиталей. Позже он отказался от своих слов, сообщив, что сделал такое заявление на эмоциях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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