Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро

Райффайзенбанк с 1 августа временно останавливает прием и покупку наличных долларов США и евро в кассах банка, сообщает сайт кредитной организации.

Представители банка объяснили данную меру необходимостью эффективно управлять валютной позицией.

«Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мобильном приложении и онлайн-банке по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах организации.

Помимо этого, с 1 августа повысится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. Так, на сумму до 200 тыс. комиссия составит 1%, минимум 300 рублей. Большую сумму можно будет вносить без комиссии.

Днем ранее стало известно, что российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Так, в 11 из 13 значимых кредитных организаций РФ нет опции внесения иностранной валюты.