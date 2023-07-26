Монсон показал подготовку к бою с Тактаровым

Американский боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон продемонстрировал, как ведет подготовку к бою с бывшим чемпионом UFC Олегом Тактаровым. В среду, 26 июля, «Известия» показали кадры тренировки спортсмена.

Монсона готовит к бою трехкратный олимпийский чемпион Олег Саитов. На кадрах тренер объясняет технику нанесения ударов.

Судя по обстановке, тренировка проходила на борту яхты, находившейся на реке около лесов.

Ранее в этот день Тактаров также показал подготовку на свежем воздухе к бою с противником. Он отработал удары со спарринг-партнером и провел работу над уходом от боксерских атак.

Их поединок состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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