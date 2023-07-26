Тактаров показал подготовку к бою с Монсоном

Бывший чемпион UFC, актер и режиссер Олег Тактаров ведет подготовку к предстоящему бою с американцем Джеффом Монсоном, имеющим российское гражданство. В среду, 26 июля, «Известия» показывают видеокадры тренировки спортсмена.

На них Тактаров отрабатывает удары со спаринг-партнером, а также работает над уходом от боксерских атак противника.

Спортсмен занимается и общей физической подготовкой. На природе он занимается на перекладине и работает с весом.

Поединок состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высоко оценил шансы Дацика в этом бою. По его словам, для Томпсона в новинку соревноваться по правилам бокса. К тому же, Дацик будет выступать дома, а «родные стены помогают», отметил Валуев.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.