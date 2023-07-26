Гана отменит смертную казнь и заменит ее пожизненным заключением

Парламент Ганы проголосовал за отмену смертной казни за преступления, связанные с убийством, и заменил ее пожизненным заключением. Об этом 25 июля сообщило агентство Bloomberg.

Таким образом, законодатели внесли поправки в законы страны, которые были приняты в 1960 году.

Агентство отмечает, что, по данным международной благотворительной организации The Death Penalty Project, внесенные изменения добавляют Гану в список из примерно 120 стран мира, которые признали, что смертная казнь является нарушением прав человека.

В организации Amnesty International также указали на чрезвычайную важность принятия этих поправок.

«Сегодняшнее парламентское голосование — важный шаг Ганы на пути к отмене смертной казни», — заявила агентству директор Amnesty International по Западной и Центральной Африке.

При этом она подчеркнула, что Конституция Ганы всё еще предусматривает смертную казнь за государственную измену и без ее пересмотра говорить о полной отмене «этого драконовского наказания» нельзя.

Ранее, в конце апреля, в Узбекистане прошел референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Среди основных поправок — запрет смертной казни. Изменения поддержало свыше 90% проголосовавших. В общей сложности в новую редакцию основного закона страны планируется внести 27 статей.