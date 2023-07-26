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Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой

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В городе Алексине Тульской области женщина с ребенком пострадали от медведя на местной зооферме. О случившемся сообщает ТСН-24 со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел 23 июля. Женщина с маленькой девочкой подошли к клетке с хищником. В какой-то момент от просунул лапу через прутья клетки и подтащил ребенка к себе.

Когда медведь уже открыл пасть, женщина протиснулась между медведем и дочерью. В результате хищник перегрыз ей сухожилия на кисти руки. У девочки — перелом пальца от медвежьей лапы.

Позже выяснилось, что у этого медведя нет ветеринарного паспорта и прививки от бешенства.

Тульская природоохранная прокуратура и Алексинская прокуратура проводят проверку. СУ СКР также организовало проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что 15 июля медведь напал на жительницу Магадана, причинив ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Ее подруге удалось спастись.

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