Камеру для хранения тел умерших подготовили в селе Краснощелье

Камеру для хранения тел умерших подготовили к работе в селе Краснощелье Ловозерского района Мурманской области. Сейчас ведутся работы по обустройству навеса для дополнительной защиты, сообщает пресс-служба районной администрации.

Ранее в соцсетях распространилась информация о брошенной камере для хранения тел умерших, пишет ИА «Би-порт». Ее должны были установить вместе с построенным фельдшерско-акушерским пунктом, который был открыт в сентябре 2021 года. Саму камеру привезли в марте 2023 года.

Ранее в июле сообщалось, что на обновление и развитие городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области потребуется 20–28 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.