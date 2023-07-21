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Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков

Губернатор Мурманской области: на развитие военных городков нужно 20–28 млрд рублей в год
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 20 июля заявил, что обновление и развитие городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области потребует 20–28 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.

Он отметил, что общая сумма вложений предварительно оценивается в 283,5 млрд рублей.

«Речь идет минимум о 10-летнем периоде. Если брать ежегодный объем инвестиций, которые требуются для того, чтобы эту работу наладить — это, в зависимости от того плана, который с вашим поручением должен быть утвержден, порядка 20–28 млрд рублей в год», — сказал Чибис на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов под руководством президента Владимира Путина.

Как уточнил губернатор, для создания комфортных условий проживания военнослужащих и членов их семей в военных гарнизонах региона необходимо построить порядка 240 домов, отремонтировать 362 дома, построить и отремонтировать 302 объекта социальной инженерной инфраструктуры.

Для этого необходимо создать мастер-план со всей социальной инфраструктурой, включая школы, детские сады, доступность медицины. План должен быть составлен на основе потребностей людей, также нужно дополнительно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. По его словам, отдельное внимание стоит уделять созданию рабочих мест для жен военнослужащих.

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Ранее в этот день Путин заявил, что Арктическая зона стратегически важна для России, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности. Он обратил внимание, что благоустройство арктических городов зависит от решения вопросов в оборонной отрасли.

О визите Путина в Мурманскую область, которая полностью входит в российскую Арктическую зону, стало известно в этот день. Президент РФ прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «НОВАТЭК-Мурманск», где его встретили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Путин на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские расположения. Также президент поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными, для них подготовят мастер-планы развития на период до 2035 года.

Кроме того, Путин сообщил, что в Североморске стартуют новые проекты по возведению и благоустройству социальных объектов.

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