Экстремальный маршрут создадут в заповеднике «Бастак» в ЕАО

В ЕАО в заповеднике «Бастак» появится экстремальный туристический маршрут, рассчитанный на три дня. Первыми его прошли члены Русского географического общества. Они совершили восхождение на гору Быдыр (1207 м) в сопровождении госинспекторов заповедника.

Как рассказали ИА EAOMedia в «Бастаке», за всю историю экспедиций это была самая многочисленная группа, которая состояла из 13 человек. Специалисты сделали описание маршрута, засняли все базовые точки, чтобы в будущем этим могли пользоваться гости заповедника.

В общей сложности участники экспедиции провели на маршруте три дня с двумя ночевками в лагере. Благодаря профессионализму инспекторов восхождение осилили все его участники, несмотря на то, что некоторые поднимались на горную вершину впервые.

Впоследствии сотрудники заповедника в обязательном порядке будут сопровождать туристов на маршруте, рассказывать об обитателях этих мест, уникальных местах и растениях. Путь смогут преодолеть туристы среднего уровня подготовки.

Ранее сообщалось о возможном возобновлении действия электронных виз для иностранных туристов. Они функционировали до пандемии коронавируса.