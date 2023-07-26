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В Приморском крае четверо детей отравились жидкостью для розжига

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Приморском крае четверо детей за две недели попали в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами, сообщили 26 июля в пресс-службе минздрава региона.

По данным ведомства, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Одному из пострадавших промыли желудок, сейчас он проходит лечение амбулаторно.

Выяснилось, что инцидент произошел, когда родители пострадавших занимались приготовлением шашлыков, а дети захотели пить. Они приняли бутылку с жидкостью для розжига за напиток и сделали по несколько глотков, после чего почувствовали жжение.

Как отметили в пресс-службе минздрава ТАСС, такие жидкости, оказавшись в организме, вызывают рвоту, интоксикацию и тяжелые повреждения органов. Попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок приводят к повреждению дыхательных путей, а также попаданию вещества в легкие.

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Ранее, 17 июля, В Караганде два ребенка отравились хлоркой, выпив воды из чайника в детском саду. Одному из них промыли желудок, другого госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода и желудка второй степени. Медработник, воспитатель и ее помощник были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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