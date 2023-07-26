Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил склад боеприпасов ВСУ под Угледаром

Бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Кадрами с места событий в среду, 26 июля, поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

ВСУ используют Угледар как плацдарм для контрнаступления на южно-донецком направлении. Российские военнослужащие, в свою очередь, поражают их склады боеприпасами и опорные пункты. Командир получает координаты цели от беспилотника и отдает приказ расчету «Урагана».

«Это площадное оружие. Точность достигается за счет применения огромного количества боеприпасов. Поэтому цель всегда поражается», — сказал командир батареи с позывным Иртыш.

В этот раз был поражен склад боеприпасов, техника и личный состав ВСУ. Военкор «Известий» отметил, что расчет 40-й бригады морской пехоты имеет длинный боевой путь. Его отличает полная взаимозаменяемость экипажа, а на его счету десятки уничтоженных целей.

Ранее, 21 июля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили семь атак ВСУ. Кроме того, расчеты РСЗО «Торнадо-С» нанесли ракетный удар по украинскому складу горюче-смазочных материалов в районе Дружковки.

До этого, 19 июля, Минобороны сообщило, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» успешно уничтожили технику и живую силу противника на купянском направлении. Одним снарядом удалось поразить американскую установку HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».