«Киви банк» ограничил вывод средств и снятие наличных по решению ЦБ

Принадлежащий группе Qiwi «Киви банк» по решению Центробанка (ЦБ РФ) частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщила пресс-служба кредитной организации 25 июля.

«По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня «Киви банка». <...> Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сообщили в банке.

Там отметили, что регулятор выдал ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля 2023 года. «Киви банк» заверил, что находится в диалоге с регулятором, чтобы уточнить детали предписания и устранить выявленные недочеты.

17 июля первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин рассказывал «Известиям», что регулятор полностью поддерживает предложенный Минфином законопроект об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в РФ. Предполагается, что такие структуры будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции.