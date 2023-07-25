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Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nicolas Economou
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Министерство обороны Канады в рамках программы по обновлению Военно-воздушных сил (ВВС) страны закупит у французской авиастроительной компании Airbus девять военно-транспортных самолетов, в том числе четыре самолета-заправщика. Об этом говорится 25 июля в сообщении на сайте ведомства.

Сумма контракта составит 3,6 млрд канадских долларов ($2,73 млрд). Канада купит четыре многоцелевых транспортных самолета-заправщика A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), а также пять бывших в эксплуатации транспортных самолетов A330-200.

Они сменят устаревшие CC-150 Polaris, которые более 30 лет назад были построены для канадских ВВС компанией Airbus.

«Самолет CC-150 Polaris заменят многоцелевым транспортным самолетом-заправщиком A330 от Airbus Defense and Space из Мадрида, Испания. Ожидаемый срок службы этого нового флота, получившего название CC-330 Husky, составляет тридцать лет», — добавили в минобороны Канады.

Для самолетов будет построена новая инфраструктура на двух основных оперативных базах на востоке и западе страны.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что российский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» планирует выкупить 19 из 52 Airbus. США и Евросоюз дали разрешение на выкуп этих самолетов.

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