«Уральские авиалинии» запланировали выкупить 19 своих Airbus

«Уральские авиалинии» планируют выкупить 19 из 52 Airbus, сообщил журналистам в субботу, 22 июля, гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

«[Планы по выкупу] есть, сейчас в стадии решения эта сделка. Соединенные Штаты [Америки] разрешили нам выкупить 19 самолетов и Евросоюз», — сказал он.

Ожидается, что в течение трех недель будет принято решение по выделению Россией долгосрочных кредитных ресурсов, уточнил Скуратов.

Кроме того, «Уральские авиалинии» сделали заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21. При этом авиакомпания хотела бы получить эти самолеты в лизинг, уточнил гендиректор авиакомпании.

16 июня стало известно, что группа «Аэрофлот», в которую входит одноименный перевозчик, авиакомпании «Россия» и «Победа», планирует в этом году снять с регистрации в иностранных реестрах 84 своих самолета, снизив импортный парк с двойной регистрацией также до 84 штук.