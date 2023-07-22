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«Уральские авиалинии» запланировали выкупить 19 своих Airbus

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова
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«Уральские авиалинии» планируют выкупить 19 из 52 Airbus, сообщил журналистам в субботу, 22 июля, гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

«[Планы по выкупу] есть, сейчас в стадии решения эта сделка. Соединенные Штаты [Америки] разрешили нам выкупить 19 самолетов и Евросоюз», — сказал он.

Ожидается, что в течение трех недель будет принято решение по выделению Россией долгосрочных кредитных ресурсов, уточнил Скуратов.

Кроме того, «Уральские авиалинии» сделали заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21. При этом авиакомпания хотела бы получить эти самолеты в лизинг, уточнил гендиректор авиакомпании.

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