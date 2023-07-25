Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП

Женщина по имени Мадина, которую сбил электросамокатчик в Сочи, рассказала 25 июля «Известиям» о произошедшем.

По словам пострадавшей, она переходила проезжую часть дороги на зеленый свет светофора.

«Я переходила пешеходный переход, улицу Курортный проспект, на зеленый свет светофора, как тут я услышала крик и резко получила в нос. Я упала и потеряла сознание», — пояснила потерпевшая.

Когда Мадина пришла в себя, то увидела, что рядом с ней лежит электровелосипед и самокат. Пострадавшая пояснила, что на нем ехали два человека.

«Когда я переходила переход, уже прошли человека 3–4 человека, и потом в меня врезались», — уточнила пострадавшая.

Она добавила, что сначала на высокой скорости проскочили парень с девушкой. Они не сбавляли скорость, но и не кричали ничего в качестве предупреждения.

Скорую на место ДТП вызвали очевидцы. Врачи диагностировали у беременной закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и сотрясение мозга.

Инцидент произошел 23 июля. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.