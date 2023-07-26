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Названы районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми для аренды квартирами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Наиболее бюджетное арендное жилье в Москве расположено в районах Молжаниновский, Бирюлево Западное и Капотня, самое дорогое — в Арбате, Хамовниках и Пресненском. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

В топ-5 самых дешевых для аренды районов Москвы вошли Молжаниновский (САО, средняя стоимость аренды — 30 тыс. рублей в месяц), Бирюлево Западное (ЮАО, 32 тыс. рублей), Капотня (ЮВАО, 35 тыс. рублей), Некрасовка (ЮВАО, 35 тыс. рублей) и Косино-Ухтомский (ВАО, 37 тыс. рублей), рассказали в компании.

При этом, по данным аналитиков, средняя стоимость месячной аренды московской квартиры в конце июля 2023 года составила 50 тыс. рублей. Студии можно снять в среднем за 40 тыс. рублей, «однушку» за 38 тыс. рублей, «двушку» — 50 тыс. рублей, «трешку» — 90 тыс. рублей.

«С начала года спрос на аренду жилья в Москве снизился на 2%, из-за чего цены тоже медленно поползли вниз — в среднем объекты стали доступнее на 9%. Но этого нельзя сказать о престижных районах центра столицы, которые показали синхронный рост от скромных 4% в Басманном районе до 46% в Замоскворечье. В результате разрыв в стоимости аренды по сравнению со спальными районами на окраинах Москвы увеличился еще сильнее», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По информации специалистов, самые дорогие для аренды районы традиционно расположены в ЦАО. Так, в районе Арбат снять квартиру в среднем стоит 250 тыс. рублей в месяц, столько же в Хамовниках. В Пресненском районе аренда в июле обходилась в 220 тыс. рублей, в Мещанском — в 200 тыс. рублей, в Тверском — в 185 тыс. рублей, столько же на Якиманке.

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Как пояснили аналитики, высокую среднюю цену обуславливает структура предложения: в этих районах наибольшую долю занимают квартиры с тремя комнатами и более. В сравнении с началом года доля многокомнатных объектов увеличилась.

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