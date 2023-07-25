Спонсором Олимпийских игр 2024 года в Париже стал холдинг LVMH

LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже. Компания владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon. Впервые люксовый бренд поддержит Олимпиаду, передает телеканал «Известия». Компания заключит контракты с некоторыми спортсменами из сборной Франции. Детали договоренностей между LVMH и МОК не разглашаются.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.