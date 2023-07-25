Почти 30 ДК в Тверской области получат новые кресла и инструменты

В Тверской области обновили материально-техническую базу 24 домов культуры. Всего же до конца года планируется охватить 28 муниципальных учреждений. Так, в домах культуры появятся новые кресла в зрительных залах, световое, видеопроекционное и звуковое оборудование, костюмы и музыкальные инструменты.

«Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишут, что для Станского ДК в Лихославльском округе закупили звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду, новые кресла. А в 2022 году там в рамках нацпроекта «Культура» провели капитальный ремонт входной группы, внутренних помещений и электросетей.

С 2017 года из федерального и регионального бюджетов на обновление материально-технической базы ДК каждый год муниципальным образованиям Тверской области, где проживают до 50 тыс. человек, выделяются средства. Они распределяются по результатам конкурсного отбора. В этом году общий объем поддержки составляет почти 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в Лихославльском муниципальном округе выдадут школьную форму ученикам. Комплектами обеспечат учащихся с 1-го по 11-й классы, детей из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и больше детей младше 18 лет.