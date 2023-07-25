Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева
Политика
Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году
Мир
Внучка Нельсона Манделы заявила о необходимости побороть влияние Запада в Африке
Общество
Суд отправил инженера из ТЦ «Времена года» под домашний арест
Мир
Захарова назвала недопустимым спонсирование совершающих атаки на журналистов
Мир
Лавров заявил о готовности РФ помогать в согласовании договора между Баку и Ереваном
Мир
Постпред США при ОБСЕ Карпентер осудил любые атаки на представителей СМИ
Политика
Ушаков подтвердил планы Путина посетить Турцию для диалога с Эрдоганом
Экономика
Российские банки спрогнозировали высокий спрос на золото во втором полугодии
Мир
Минск заявил об обращении к БРИКС о приеме в объединение
Общество
Рыбный союз заявил о способности РФ заменить продукцию из недружественных стран
Мир
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
Мир
СМИ сообщили о нападениях собаки Байдена на агентов секретной службы

Почти 30 ДК в Тверской области получат новые кресла и инструменты

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области обновили материально-техническую базу 24 домов культуры. Всего же до конца года планируется охватить 28 муниципальных учреждений. Так, в домах культуры появятся новые кресла в зрительных залах, световое, видеопроекционное и звуковое оборудование, костюмы и музыкальные инструменты.

«Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишут, что для Станского ДК в Лихославльском округе закупили звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду, новые кресла. А в 2022 году там в рамках нацпроекта «Культура» провели капитальный ремонт входной группы, внутренних помещений и электросетей.

С 2017 года из федерального и регионального бюджетов на обновление материально-технической базы ДК каждый год муниципальным образованиям Тверской области, где проживают до 50 тыс. человек, выделяются средства. Они распределяются по результатам конкурсного отбора. В этом году общий объем поддержки составляет почти 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в Лихославльском муниципальном округе выдадут школьную форму ученикам. Комплектами обеспечат учащихся с 1-го по 11-й классы, детей из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и больше детей младше 18 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023