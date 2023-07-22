Школьную форму получат дети из многодетных семей Тверской области

В Тверской области в Лихославльском муниципальном округе выдают школьную форму ученикам. Комплектами обеспечат учащихся с 1-го по 11-й классы, детей из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и больше детей младше 18 лет.

Как уточняют «Тверские ведомости», губернатор Игорь Руденя ранее поручил обеспечить школьной формой в том числе семьи, утратившие статус многодетных, но имеющие детей младше 21 года, обучающихся на дневном отделении в колледже или университете. При этом старшему ребенку необязательно учиться в Тверской области.

Ранее сообщалось, что в Тверской области производителям коровьего, козьего и овечьего молока власти компенсируют часть затрат. Поддержку получат организации, индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и последующей переработкой сырья.