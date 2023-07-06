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Тверские власти компенсируют часть затрат производителям молока

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В Тверской области производителям коровьего, козьего и овечьего молока власти компенсируют часть затрат. Решение принято на заседании регионального правительства, которое прошло 6 июля под руководством губернатора Игоря Рудени.

Поддержку получат организации, индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и последующей переработкой сырья. Деньги будут направлены на закупку заквасок и пищевых добавок, а также на ремонт оборудования и техники, зарплату сотрудникам и оплату топлива.

«Тверские ведомости» уточняют, что ставка субсидии составит 235,05 рублей за 1 т молока. Общая сумма поддержки составит почти 23 млн рублей. Получить средства смогут сельхозпроизводители, прошедшие соответствующий отбор.

Агропромышленный комплекс признан одним из основных драйверов развития экономики Тверской области. По итогам прошлого года объемы сельхозпроизводства в регионе выросли почти на 15%. В настоящее время в сельском хозяйстве Верхневолжья реализуются 16 крупных инвестпроектов, предусматривающих вложение порядка 73 млрд рублей и создание более 3,5 тыс. рабочих мест.

В этом году, по словам губернатора, планируется увеличить господдержку АПК региона не менее чем на 15%. Также необходимо реализовать дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельхозназначения.

В 2022 году объем господдержки АПК составил 2,6 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в 2021 году.

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