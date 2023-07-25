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Тилля Линдеманна обвинили в насилии

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Фронтмена группы Rammstein обвинили в физическом насилии. Гражданка Австрии сообщила СМИ, как с ней обошелся Линдеманн. Недавно в интернете появилась петиция об отмене концертов рок-группы. Противники Rammstein намерены собрать демонстрацию в Вене, передает телеканал «Известия». Ранее ряд женщин выдвинул серьезные обвинения группе. Тилль Линдеманн нанял адвокатов для судебных разбирательств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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