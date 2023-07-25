В Минпромторге объяснили последствия повышения ввозной пошлины на глицерин и фанеру

Повышение ввозных пошлин на клееную фанеру, фанерованные панели, слоистую древесину позволит увеличить предложение на внутреннем рынке, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков 25 июля.

«Российские предприятия готовы обеспечить все потребности внутреннего рынка в данном продукте. Все мощности и ресурсы для этого есть. Так, с января по май 2023 года импорт фанеры составил всего лишь 120 тыс. куб. При этом, производство за пять месяцев составило 1,3 млн куб м. (260 тыс. куб. м в месяц соответственно). В то же время потенциально возможно производство около 430 тыс. куб. м ежемесячно. Таким образом, в случае роста потребления мощность может быть увеличена примерно на 65%», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Отмечается, что Минпромторг России проводит еженедельный мониторинг цен на продукцию ЛПК, стоимость товаров лесопромышленного комплекса в стране остается стабильной.

Говоря про установление ставки ввозной пошлины на строительные детали из полиуретана в размере в 35%, Осьмаков уточнил, что имеющиеся в РФ мощности по производству таких деталей более чем в два раза выше, чем текущая потребность российского рынка.

«Резерв мощности в 5,5 раз больше импорта из Евросоюза. Такие мощности создавались 10 лет назад в расчете на рост внутреннего потребления и экспорта, в том числе и в Европу. В случае роста потребления мощность может быть увеличена еще на 20% (за счет увеличения штата) в течение полугода и еще на 20% в течение 1,5 лет (за счет увеличения количества заливочных форм)», — подчеркнул он.

В то же время, касаясь темы повышения ввозной пошлины на глицерин, первый замглавы Минпромторга напомнил, что в 2022 году для стабилизации рынка российской промышленности правительством был реализован комплекс мер, в частности понижение ставки ввозной таможенной пошлины на очищенный глицерин.

«Это помогло обеспечить производства химической, фармацевтической промышленности важными сырьевыми компонентами. Российские предприятия в свою очередь взяли на себя инициативу, запустив как минимум два производства очищенного глицерина медицинского качества, чьи мощности покрывают потребности рынка более чем в 1,5 раза. Сегодня вектор выбран на поддержку отечественных производств и стимулирование предприятий развивать новые технологичные направления, с этой целью было решено ввести повышенную ставку ввозной таможенной пошлины», — заключил он.

Ранее в этот день в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что в России введены специальные экономические меры в отношении ряда товаров, поставляемых из недружественных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления. Они будут действовать до конца этого года. Так, в отношении глицерина очищенного ставка ввозной пошлины составит 35% вместо действующей 5%. Также вводятся ставки ввозной пошлины на фанеру в размере 50% и в размере 35% — на строительные детали из полиуретана, происходящие из недружественных стран. Пошлины на импорт вина из недружественных стран подняли с 12,5 до 20%.