Российские банки спрогнозировали высокий спрос на золото во втором полугодии

Спрос на золото во втором полугодии сохранится на высоком уровне, сообщили «Известиям» 25 июля в нескольких российских банках.

«Полагаем, что спрос на инвестиции в золото останется на высоком уровне во втором полугодии этого года, в том числе благодаря росту цен на золото на мировом рынке. Полагаем, что в ближайшие месяцы цена на золото будет торговаться в диапазоне $1900–2100 за унцию. Считаем, что в этом году цена на золото может подняться до $2100 за унцию и обновить исторический максимум», — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В пресс-службе ПСБ уточнили, что в ожидании увеличения стоимости этого драгметалла до конца года в кредитной организации прогнозируют рост спроса на него как минимум до уровней прошлого года.

При этом в пресс-службе Сбербанка предполагают, что спрос на инвестиции сохранится как в части металлических счетов, так и в части физического золота.

«Драгоценные металлы и особенно золото традиционно считаются «тихой гаванью» и рекомендуются для включения в инвестиционные портфели», — подчеркнули там.

В ВТБ добавили, что золото как актив с валютной экспозицией хорошо подходит для диверсификации вложений в российской инфраструктуре.

«В этом году цена на металл находится близкой к историческим максимумам. Эксперты считают, что у него есть еще 20-процентный потенциал роста до конца года», — уточнили в кредитной организации.

Вице-президент банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов обратил внимание на то, что физлица рассматривают инвестиции в золото в основном как средство для защиты сбережений от ослабления курса рубля и высокой инфляции.

«Плюсом этого актива является отсутствие значимых инфраструктурных рисков, в отличие, например, от валют недружественных стран. Именно поэтому в прошлом году население активно покупало золото», — сказал он.

Ранее, 13 июня, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» об инвестициях в золото. По его словам, покупка такого драгоценного металла оправданна, если он приобретается с целью долгосрочного удержания. Как объяснил эксперт, это консервативный инструмент инвестирования, которому не стоит выделять значительную долю в активах, достаточно 5–10%.