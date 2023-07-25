Renault снимет с производства электромобиль Twizy в сентябре

В грядущем сентябре французский производитель Renault прекратит производство городского электрокара Twizy, который продержался на конвейере более 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На смену Twizy придет новое поколение городских электромобилей в лице Mobilize Duo с увеличенным до 140 км запасом хода вместо 90 км у Twizy. Кроме того, у наследника уходящий с рынка Renault вмещает в себя трех человек вместо двух.

Всего за более чем десять лет французский производитель выпустил более 33 тыс. Twizy по состоянию на июнь. Renault Twizy ― двухместный городской электромобиль, чьи габариты составляют всего 2335×1237×1686 мм. Наибольшей популярностью модель на протяжении многих лет в качестве транспорта для муниципальных и государственных служб.

По словам аналитиков «Автостата», на 1 января 2023 года в России числились 52 экземпляра Twizy, 27 из которых находились в Москве, еще четыре электромобиля ― в Санкт-Петербурге, а остальные ― в других 13 регионах страны.

Ранее, 19 июля, стало известно, что в странах Евросоюза электромобили впервые в истории обогнали автомобили с двигателем внутреннего сгорания по количеству продаж за месяц.

Так, в июне в Евросоюзе доля дизельных авто составила 13,4% от общего числа проданных машин, 15,1% ― электромобили, 25% ― автомобили с гибридной силовой установкой, 36,3% ― с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.