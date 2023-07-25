Реклама
Прямой эфир
Политика
Патрушев заявил об эскалации США конфликта на Украине с помощью поставок боеприпасов
Мир
Совбез РФ назвал контртеррористическое взаимодействие приоритетным направлением БРИКС
Политика
ГД одобрила в II чтении перевод до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами
Армия
Госдума увеличила штраф за неявку в военкомат
Экономика
Мишустин в Улан-Удэ посетил авиационный завод
Общество
Два человека пострадали в результате обстрела Старомихайловки со стороны ВСУ
Происшествия
В Шереметьево к аварийной посадке готовится пассажирский самолет
Мир
Десятки китов выбросились на берег Австралии
Мир
Самолет Canadair упал во время тушения пожара в Греции
Авто
В России стартовали продажи кроссоверов BAIC Ruixiang X5
Спорт
Вратарь ФК «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Общество
Пострадавший при взрыве газа в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

ГД одобрила в II чтении перевод до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предполагающий возможность без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Документ опубликован во вторник, 25 июля, на официальном портале правовой информации.

При этом законом предлагается запретить кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.

В пояснительной записке уточняется, что такая норма устанавливается в целях пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями.

Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Как отметил Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты в обслуживании, когда клиенты таким образом осуществляют переводы. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.

Третье чтение запланировано на 26 июля.

Перечисленное превосходство: лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 млн
За какие операции банки больше не смогут брать комиссии

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая на уровне 1,25% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го — 1,75% от суммы операции, или 49 рублей минимум, а в банке «Открытие» за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. Комиссия там введена с марта этого года.

Кроме того, в апреле опрос аналитического центра НАФИ показал, что более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023