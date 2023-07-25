ГД одобрила в II чтении перевод до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предполагающий возможность без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Документ опубликован во вторник, 25 июля, на официальном портале правовой информации.

При этом законом предлагается запретить кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.

В пояснительной записке уточняется, что такая норма устанавливается в целях пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями.

Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Как отметил Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты в обслуживании, когда клиенты таким образом осуществляют переводы. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.

Третье чтение запланировано на 26 июля.

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая на уровне 1,25% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го — 1,75% от суммы операции, или 49 рублей минимум, а в банке «Открытие» за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. Комиссия там введена с марта этого года.

Кроме того, в апреле опрос аналитического центра НАФИ показал, что более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.