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В России начались продажи электрокроссовера Jidu Robo-01

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Фото: Jidu
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В салонах российских дилеров начались продажи китайских электрических кроссоверов Jidu Robo-01. Цена на ввезенные по параллельному импорту электрокары начинается от 6,8 млн рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Jidu — детище китайского IT-гиганта Baidu и автомобильного концерна Geely. Первые серийные Robo-01 сошли с конвейера в конце прошлого года.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами, каждый из которых расположен на передней и задней колесной оси, суммарной мощностью 544 л.с. Время разгона до 100 км/ч занимает у Jidu 3,9 с, а запас хода на одной зарядке составляет до 600 км.

Интерьер новинки российского рынка оборудован характерным для электрокаров рулем-«штурвалом», а также вытянутой по ширине 36-дюймовой сенсорной панелью.

Robo-01 может предложить покупателю такие опции, как система беспилотной езды, 21-дюймовые колесные диски, а также подогрев и вентиляция сидений с обогревом, вентиляцией, функцией массажа и памяти.

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Ранее, 19 июля, на российский рынок вышли китайские электрические кроссоверы Denza X. Denza ― совместный проект концернов Daimler и BYD, основанный в 2010 году.

Семиместный кроссовер Denza X оборудован двумя электродвигателями, размещенными на каждой колесной оси, мощностью 490 л.с. Запас хода на одной зарядке составляет до 500 км. Максимальная скорость электрокара ― 180 км/ч, а первую «сотню» машина набирает за 4,6 с.

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