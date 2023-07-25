Пострадавший от взрыва в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

В минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва газа и последующего за ним пожара в жилом доме в Нижнекамске. Госпитализировано два человека.

Легкие травмы получила пожилая женщина, ей оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у него сильные ожоги, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Пострадавший сейчас находится в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Взрыв газовоздушной смеси в доме на проспекте Вахитова произошел ранее во вторник. Повреждены несущие конструкции дома, из окон некоторых квартир вылетели стекла. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Она, в частности, проверит соблюдение требований по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования в жилом доме.