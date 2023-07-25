В Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями

На востоке Москвы было обнаружено тело мужчины с 11 ножевыми ранениями. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Около жилого дома на улице Сталеваров обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, погибший распивал алкоголь со своим знакомым, обнаруженным в квартире в состоянии опьянения.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 23 июля, три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями после драки в Петербурге. Нападавшие скрылись на автомобиле, но их задержали по горячим следам.