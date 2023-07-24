Группа с пропавшими на Кольском полуострове школьниками вышла на связь

Группа школьников из Москвы, которая отправилась в поход по Кольскому полуострову и пропала, вышла на связь, сообщили вечером 24 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Мурманской области.

«Все живы и здоровы. Телефоны не ловили. [Они] официально зарегистрированы, сегодня должны были отметиться, что прошли половину маршрута, но в той местности не было связи», — объяснили отсутствие сигнала от группы в ведомстве.

Маршрут похода группы пролегает от Новой Титовки через губу Кутовую, Большую Волоковую, Вайду, Зубовскую, мыс Городецкий, бухту Малую Калиновую, мыс Ворий, губу Лодейную. Окончание маршрута запланировано в поселке Ретинское.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщал, что отряд в сопровождении инструктора отправился в поход на байдарках в районе села Териберка и в назначенное время не вышел на связь. Группа состоит из 14 человек, включая 12 школьников.