В Москве с начала года построили 17 социальных объектов

С начала года в Москве построили 17 социальных объектов. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Социальная инфраструктура, по словам чиновника, строится во всех столичных округах. В первом полугодии 2023 года на востоке, юге, юго-востоке, западе и юго-западе столицы для горожан возвели 17 объектов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время идет строительство двух детских садов в районах Солнцево и Очаково-Матвеевское. Одно из учреждений будет частным. В районе Северное Бутово строят спорткомплекс «Качаловский», пишет НСН.

Помимо этого, в Новогиреево специалисты проводят обустройство поля для мини-футбола, уже завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, уточняет «Москва 24». В районе Богородское в скором времени откроют новую взрослую поликлинику. Кроме того, в этом районе построят пожарное депо.

Собянин уточнил, что до конца года в 17 квартале Некрасовки завершится строительство школы. Еще одну школу построят на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное к 2024 году, отмечает сайт aif.ru.

При строительстве, по словам мэра, проводится также благоустройство и озеленение прилегающих территорий, сообщает телеканал «360».

Ранее в июле заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в период с января по июнь ввели в эксплуатацию 12 промышленных объектов, что вдвое больше по сравнению с показателями 2022 года.

Бирюков подчеркнул, что строительство производственных комплексов увеличит промышленный потенциал Москвы и поспособствует созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.