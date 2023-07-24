В Израиле автомобиль въехал в толпу в ходе протестов

В Израиле автомобиль въехал в толпу в ходе протестов

2023-07-24 21:16:39

2023-07-24 21:16:39

2023-07-24 21:16:39

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