Уголовное дело возбудили в Сочи после наезда электровелосипеда на беременную женщину

В Сочи возбуждено уголовное дело после наезда юноши на электровелосипеде на беременную женщину. Об этом 24 июля сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

«По поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества, в результате чего пострадала 35-летняя беременная женщина (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте следственного органа.

Следователи предполагают, что инцидент произошел из-за неисправной тормозной системы электровелосипеда.

К этому моменту молодого человека, управлявшего электровелосипедом, допросили. Само устройство изъяли для технической экспертизы.

Инцидент произошел вечером 17 июля, когда молодой человек на арендованном электровелосипеде ехал по проезжей части улицы Воровского. Парень на высокой скорости влетел в группу людей, которая стояла на светофоре. Несколько человек успели среагировать и увернуться от нарушителя, который затем сбил беременную женщину.