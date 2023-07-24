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Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии

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Фото: t.me/SiriusRussia
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Российская сборная завоевала три золотые медали на Международной олимпиаде по химии в Швейцарии. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Сириус. Журнал».

Высших наград удостоились школьник из Москвы Сергей Росляков, лицеист из Казани Никита Перов и ученик республиканского инженерного лицея-интерната Уфы Вадим Харисов.

Кроме того, школьник из Алтайского края Алексей Михеев получил серебряную медаль.

Все подростки были участникам образовательных программ «Сириуса».

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Ранее, 20 июля, стало известно, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел шахматную партию против писателя Александра Цыпкина в действующем руднике «Октябрьский» заполярного филиала «Норникеля». Партия прошла на глубине 700 м, что является мировым рекордом. Игра продлилась 41 ход и завершилась победой гроссмейстера.

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