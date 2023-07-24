Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Российская сборная завоевала три золотые медали на Международной олимпиаде по химии в Швейцарии. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Сириус. Журнал».
Высших наград удостоились школьник из Москвы Сергей Росляков, лицеист из Казани Никита Перов и ученик республиканского инженерного лицея-интерната Уфы Вадим Харисов.
Кроме того, школьник из Алтайского края Алексей Михеев получил серебряную медаль.
Все подростки были участникам образовательных программ «Сириуса».
Ранее, 20 июля, стало известно, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел шахматную партию против писателя Александра Цыпкина в действующем руднике «Октябрьский» заполярного филиала «Норникеля». Партия прошла на глубине 700 м, что является мировым рекордом. Игра продлилась 41 ход и завершилась победой гроссмейстера.