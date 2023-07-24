Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета

Сильный град пробил нос самолета Boeing-767, летевшего из Милана в Нью-Йорк. Об этом 24 июля сообщила газета Corriere della Sera.

Осадки также повредили часть крыльев и один из двух двигателей воздушного судна американской авиакомпании Delta Air Lines.

Инцидент произошел вскоре после взлета. Самолет запустил аварийный код и благополучно приземлился в Риме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее, 5 июля, в крыло летящего самолета в Германии ударила молния. Воздушное судно смогло благополучно приземлиться. На его борту находился детский хор из Фленсбурга.