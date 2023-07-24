Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым авто в Рязанской области
В Касимовском районе Рязанской области в результате столкновения с легковым автомобилем погиб водитель мопеда. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Авария произошла вечером 23 июля на 224-м км автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. Предварительно установлено, что водитель мопеда Motoland врезался в Kia Rio, которой управлял 44-летний житель города Луховицы, пишет РИА «7 новостей».
Как выяснилось, за рулем мопеда находился 49-летний житель деревни Воропаево. Мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте.
По факту смертельного ДТП правоохранительные органы организовали проверку, уточняет 62INFO.ru. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 24 июля сообщалось, что на Рязанском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.