Климатолог объяснила разницу температур в Европе и Центральной России

Изнуряющая жара в Европе вызвана вторжением воздушных масс из пустыни Сахара. На этом фоне похолодание в Центральной части России выглядит естественным, о чем климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева рассказала в понедельник, 24 июля.

Она отметила, что в Европе установилась область высокого давления, препятствующая образованию облаков и открывающая путь солнечным лучам.

«Это всё произошло на фоне вторжения воздушных масс со стороны пустыни Сахара», — сказала Зайцева в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист уточнила, что в антициклональной области движение воздуха осуществляется по часовой стрелке, а низкое давление — против часовой стрелки.

«Вот представьте себе, если такая область занимает Западную Европу, то мы оказываемся на восточной периферии, где воздух движется с Севера», — объяснила Зайцева.

Специалист рассказала, что в XX веке преобладающей была зональная циркуляция воздушных масс, когда они с Атлантики шли через Западную Европу, приходили в Россию слегла прогретые и двигались дальше.

«Сейчас нерегиональные процессы, когда то с Севера, то с Юга воздушные массы движутся. Этим объясняются резкие колебания погоды в наших широтах», — заключила климатолог.

24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве. По его словам, летний режим погоды восстановится в Московском регионе со среды. Вильфанд подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

Ранее, 22 июля, Вильфанд заявил, что аномальная жара, вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, передает RT. При этом он отметил, что в центре Западной Европы погода становится более благоприятной.